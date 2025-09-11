富士石油はこの日の取引終了後、出光興産から非公開化を目的としたＴＯＢを受けたことを明らかにした。ＴＯＢ価格は１株４８０円。 出光興産は現在、富士石油株の２割強を保有している。買い付け予定数は５４３９万３４２５株（下限２７６９万３５４７株、上限設定なし）、買い付け期間は９月１２日～１０月２８日。ＴＯＢ成立後に同社株は上場廃止となる予定で、これを受けて東京証券取引所は１１日付で監理銘柄（確