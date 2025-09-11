Ulanziのカメラ用吸盤マウントがAmazonでタイムセール中となっています。通常5,880円のところ、24％OFFの4,468円で購入できます。 主に車載動画の撮影用途を想定したアイテムのようです。ポンプでしっかりと吸盤を吸着するそうですが、車の外側につけるのはちょっと勇気が必要ですね。 耐荷重は3㎏となっているので、アクションカメラのような小さな機材だけでなく、レンズ交換式カメラでも使えそう。付属のア