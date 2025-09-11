秋の大祭「長崎くんち」まで、1か月を切りました。 長崎歴史文化博物館で、くんちの歴史を伝える企画展が開かれています。 1634年に奉納が始まったとされる「長崎くんち」。 「くんち三九一年展」は、長崎歴史文化博物館の開館以降、毎年開かれていて、20回目です。 会場には、今年の踊町＝6か町の明治～戦前までの資料のほか、初披露を含む49点が展示されています。 （長崎歴史文化博物館 矢田 純