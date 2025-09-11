アイ・オー・データ機器は9月10日に、国内メーカーとしては初となるThunderbolt 5に対応した超高速ポータブルSSD「SSPU-TFC」シリーズを発表した。10月中旬の出荷予定で、価格は2TBモデル（SSPU-TFC2）が8万3380円、4TBモデル（SSPU-TFC4）が12万2760円、8TBモデル（SSPU-TFC8）が24万5740円。●大容量映像データの転送やバックアップを効率的に「SSPU-TFC」シリーズは、最大80Gbpsのデータ転送が可能な、最新規格であるThunde