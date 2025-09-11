ニューストップ > IT 経済ニュース > ガジェットニュース > 沈み込む寝心地「まさに、沼。」、秋冬モデルの掛け布団がタンスのゲ… BCN＋R 沈み込む寝心地「まさに、沼。」、秋冬モデルの掛け布団がタンスのゲンから 2025年9月11日 17時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 タンスのゲンは10日、掛け布団""まさに、沼 ""秋冬モデル""を発売した 一度横になると抜け出せない“沼る""寝心地を体感できる" 記事を読む おすすめ記事 SNSで話題沸騰！サイクルミーの“水で栄養補給”が関西へ本格進出！関西エリア(大阪府・和歌山県の一部店舗)のセブン-イレブンで販売開始。阪急うめだ本店・梅田ロフト・@cosme OSAKAで特別企画も 2025年9月5日 13時30分 持ち運びやすいミニサイズも！お腹まですっぽり包んでフィットする寒い季節に大活躍のニットインナーに新作が登場 2025年9月10日 13時0分 アーバンリサーチのサーキュラーエコノミーを推進するプラットフォーム「commpost」より、廃棄繊維を原料とした新たな裏毛スウェット生地を開発 2025年9月9日 12時0分 【新作登場】ヴェレダのスキンフードから話題のクレンジングバーム♡ 2025年9月7日 7時30分 シワも、花粉も、時間も。全部まとめて、すっきり解決【日立】のドラム式洗濯乾燥機がAmazonに登場中‼ 2025年9月5日 16時30分