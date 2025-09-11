ドジャースのウィル・スミス捕手が10日（日本時間11日）、本拠地ロッキーズ戦の試合開始直前に出場を回避。急きょスタメンから外れる事態となった。デーブ・ロバーツ監督は試合後、今後のスケジュールについて言及。次戦の出場は不透明であることを明かした。 ■右手の骨挫傷から一時復帰も…… スミスは3日（同4日）のパイレーツ戦で、ファールチップを右手の甲に受けて試合途中で交