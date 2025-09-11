路面電車の乗り入れが始まった広島駅のバリアフリー化を、障害がある人たちが点検です。参加したのは、県内の８つの障害者団体の２６人です。点検は駅ビルの２階に路面電車の乗り入れが始まったことを受け中国運輸局が企画したもので、電停などのバリアフリー化の状況を確認しました。参加者からは「時刻表を点字で示してほしい」などと声がありました。■参加者「６０センチくらいの高さに電光掲示板があれば自