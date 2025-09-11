9月10日までに、女優の土屋太鳳（たお）がInstagramを更新。イメチェンした姿をアップし、話題となっている。土屋が投稿した写真には、彼女の横顔のアップショットが。トレードマークだったロングヘアから一変し、顎下までバッサリと切ったショートカットとなっている。「土屋さんは、9月25日からNetflixで配信開始予定の『今際の国のアリスシーズン3』のヒロイン・宇佐木柚葉役で出演する予定です。今回、彼女がアップした