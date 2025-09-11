カブスの鈴木誠也外野手が10日（日本時間11日）、敵地でのブレーブス戦に「3番右翼」で先発出場し、2打数2安打2打点2四球だった。6試合連続安打と19試合連続出塁をマークし、チームの勝利（3－2）に貢献したが、米地元メディアはこの日、来季で切れる鈴木の契約に言及。再契約に否定的な考えを示した。 ■キャリアハイとワーストが同居 鈴木は今季ここまで27本塁打、91打点をマークしており