10日夜、大阪府東大阪市で、2人乗りのバイクに男性がひき逃げされ、頭がい骨を折るなどの重傷を負いました。2人はバイクを現場に残して逃走しています。横断歩道を歩く1人の男性。次の瞬間、猛スピードで走ってきたバイクと衝突します。男性は、この衝撃で数メートルはね飛ばされたということです。10日午後9時15分ごろ、東大阪市吉田の近鉄河内花園駅前の路上で、会社員の55歳の男性が、2人乗りのバイクにひき逃げされました。警