雷雨の影響で、東京・港区の一部に警戒レベル4＝避難指示が出ています。港区は、土砂災害が発生するおそれが高まったため、土砂災害警戒区域等に対し避難指示を出したということです。対象地域は高輪、白金、白金台、三田です。土砂災害警戒区域等にいる方は、避難場所や安全な親戚・知人宅等に今すぐ避難してください。