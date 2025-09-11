関東地方では大気の状態が非常に不安定になっていて、ゲリラ雷雨が発生しています。東京・品川区東大井から中継です。1時間ほど前までこの川が氾濫をしまして、後ろ側の道路に大きく水が流れました。冠水をしていた状況が続いていましたが、1時間経って現在は、水はひいて川も少し流れが速くなっていますが、水位も下がっています。その影響で、立会川商店街で床上浸水を起こしまして、現在、その商店街で働く人たちが、撤去作業・