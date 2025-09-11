東北電力が東通原発（青森県東通村）に到達する最大の津波の高さを、従来の想定より約30センチ高い12.4メートルに引き上げたことが11日、同社への取材で分かった。津波対策として敷地の一部を4メートルかさ上げし、海抜17メートルとするため再評価した。近く原子力規制委員会の会合で説明する。規制委は昨年2月、最大12.1メートルとする東北電の津波想定をおおむね了承していた。再稼働を目指す1号機の原子炉建屋は、これより