取材に応じるサッカーのU―22日本代表の大岩剛監督＝11日、羽田空港サッカーのU―23（23歳以下）アジア・カップ（来年1月・サウジアラビア）出場を決めたU―22日本代表の大岩剛監督が11日、ミャンマーから帰国した羽田空港で取材に応じ「一つラウンドを上がれたのは良かったし、少し安心した」と安堵した。日本は2028年ロサンゼルス五輪への強化を念頭に20歳以下の編成で予選に臨み、3戦全勝のB組1位で本大会への切符を手にし