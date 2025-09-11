早大の田和廉投手と尾瀬雄大外野手が11日、今秋ドラフトへ向けたプロ志望届を提出した。全日本大学野球連盟が公式サイトで公示した。田和は早実出身で、大学では救援を中心に登板を重ねた。1メートル83の長身から最速152キロ。日本ハム・清宮幸太郎の弟、福太郎とは高校、大学でチームメート。尾瀬は帝京出身。1メートル72と小柄ながらリードオフマンとして今春のリーグ戦は主に1番で13試合に出場。59打数17安打、打率・288