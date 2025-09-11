「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１１日、みどりスポーツパーク）ミラノ・コルティナ五輪を巡る代表争いの最終選考会が開幕した。一騎打ちの３戦先勝方式で争われる男子は、２５年日本選手権王者のＳＣ軽井沢クラブが、第２戦でコンサドーレに９−３で撃破し、２連勝。初日でいきなり五輪最終予選代表に王手をかけた。初戦を７−６で白星発進したＳＣ軽井沢クが、勢いのままに圧倒した。第２エン