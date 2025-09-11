「コバホーク」こと自民党の小林鷹之氏が11日午後、総裁選に出馬する意向を表明しました。国会記者会館から、フジテレビ政治部・木村祐太記者が中継でお伝えします。小林氏は先ほどまで自らを支援する議員との勉強会に出席していましたが、午後4時50分ごろ、記者団の取材に応じ、総裁選への出馬を表明しました。小林氏は記者団に対し、「将来に対して夢と希望を感じられる日本をつくっていきたい」と訴えたうえで、「このたび、私