米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（ペンシルベニア州フィラデルフィア）が１０日（日本時間１１日）に放送され、初代ＡＥＷ世界女子王者の里歩（２８）が、ＴＢＳ王者メルセデス・モネ（３３）との前哨タッグ戦に快勝した。先週に約１年２か月ぶりに電撃復帰。次回ＰＰＶ「ＡＬＬＯＵＴ」（２０日＝日本時間２１日、カナダ・トロント）で、モネへの王座挑戦を決めた。この日は先週救出したアレックス・ウィンザー