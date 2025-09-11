Girls²が、新曲「LET ME DANCE」のMVを公開した。◆Girls² 動画今作はポップな高揚感とクールなグルーヴが共存する、Girls²の新境地を表現した楽曲だという。MVのテーマは「“平成カワイイ”カルチャーの再構築」。2000年代初頭のサイケデリックでエッジィな演出やコギャル文化にフォーカスし、 “平成カワイイ”カルチャーをGirls²流に表現している。全編グリーンバックによる仮想空間で撮影した本作に登場す