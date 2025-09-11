【モデルプレス＝2025/09/11】SUPER EIGHTの安田章大が11日、都内で行われた写真集 『DOWN TO EARTH』（講談社）の発売記念会見に出席。メンバーへの思いを語ったほか、今後の仕事での目標を明かした。【写真】SUPER EIGHT安田章大、大人の色気纏ったシャワーシーン◆安田章大、写真集の出来栄えは「100点を超えた」安田にとって5年ぶりの写真集となる同書は、安田が次なる拠点として夢見る、アメリカ西海岸・ロサンゼルスで暮らす