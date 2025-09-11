１０日に最終回を迎えた日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（水曜・午後１０時）。主演を務めた女優の當真あみが、作品への思いをつづった。當真は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「ドラマ「ちはやふるーめぐりー」最終回。１０話まで見ていただいた皆様、ありがとうございました。」と始め、梅園高校競技かるた部の集合写真や、３部作の映画「ちはやふる―上の句・下の句・結び―」で主演を務めた広瀬すず