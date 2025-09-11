◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第２戦ソニー日本女子プロ選手権第１日（１１日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）第１ラウンドは午後３時５９分に雷雲接近のため中断になり、同４時２５分にサスペンデッドが決定した。１７組５０人がホールアウトできなかった。順位は暫定。２１歳ルーキーの吉田鈴（大東建託）は１７番を終えて４バーディー、１ボギーの３アンダーで回り、首位と１打差の３位で発進した