９月１３日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝１２００メートル）に出走するメイショウボンテン（牡、栗東・飯田祐史厩舎、父キズナ）は、２０１３年の２冠牝馬メイショウマンボの初孫にあたる。母メイショウイチヒメは同舞台で新馬勝ちを収めており、初戦から力を出せる血統だ。鞍上は武豊騎手＝栗東・フリー＝が務める。９月１０日の最終追い切りは栗東・坂路でソンブレロ（２歳未勝利）を１馬身追走し、５２秒８―１３秒０で併入。速