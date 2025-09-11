◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１１日・東京ドーム）巨人は１１日、広島戦のスタメンを発表した。増田大輝内野手が「８番・二塁」でスタメン出場。８月７日のヤクルト戦（東京ドーム）以来、約１か月ぶりの先発起用になる。若林楽人外野手は「１番・左翼」で６試合ぶりにスタメン出場する。先発マウンドは山崎伊織投手。１１勝目を目指して中５日で登板する。以下、両チームのスタメン。【巨人】１番・左翼若林２