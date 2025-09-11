ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は、2025年9月より登場する「サンリオキャラクターズ」グッズを紹介していきます☆ セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ © 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153 投入時期：2025年9月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど セガプライズから続々登場している「サンリオキャラクター