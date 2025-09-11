福岡県内でインフルエンザの感染者が増えています。福岡県は11日、インフルエンザが去年と比べて2か月ほど早く流行期に入ったと発表しました。福岡県によりますと、7日までの1週間に県内の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者は、1医療機関あたり1.2人でした。前の週の2.61倍と大きく増え、流行入りの目安となる1人を超えました。基準値の1人を超えたのは、去年と比べて2か月ほど早く、県はインフルエンザの流行期に入っ