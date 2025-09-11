俳優の佐藤健（36）が11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。自宅を紹介した。【動画】「ゴージャス！」「インテリアもヤバい」と反響が寄せられた佐藤健の自宅「家に来てもらいました」と題した動画の冒頭、「我が家です」と紹介した佐藤。リビングでは数多く並んだ靴について指摘されると、「このことは触れないで」と訴え、靴箱にも入り切らない靴が並んでいることを明かし、「なんとかしないといけないなって、反省し