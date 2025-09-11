消防隊員2人が犠牲になった大阪市の繁華街・道頓堀のビル火災で、市は11日、延焼の要因となったとされる屋外の装飾広告は、今年2月に設置許可期限が切れていたと明らかにした。設置した業者は火災発生後に更新の申請書を提出していた。横山英幸市長は火災との因果関係は「何も言えない」と記者会見で述べた。市建設局によると、設置許可は3年に1度更新が必要。燃えた壁面広告は2022年3月から25年2月まで許可が下りていた。火