JR東日本によりますと大雨の影響で、南武線と東海道線で運転を見合わせています。一時運転を見合わせていた山手線と横須賀線はすでに運転再開しています。東急電鉄では目黒線、大井町線、池上線で運転を見合わせていて、運転再開の見込みは立っていません。JR東海によりますと、東海道新幹線は大雨の影響により一部区間で運転を見合わせていましたが、午後4時に運転を再開しました。羽田空港では雷の影響で航空各社が地上での作業