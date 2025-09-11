本州付近に停滞している秋雨前線の影響で、各地で激しいゲリラ雷雨が発生。東京都などで記録的短時間大雨情報が発表されました。東京JR新橋駅前では傘を持っていない人たちが突然の大雨に、あちらこちらで走る様子が見られました。銀座ではデパートの前で雨宿りする人の姿が。買ったばかりの商品の入った袋を傘代わりにして歩く女性もいました。東急田園都市線の用賀駅前では、突然の雨に走って横断歩道を渡る女性の姿が。持ってい