2025年9月11日、東海豪雨の発生から25年を迎えました。この25年、局地的豪雨が増える中で相次いだのが、川への排水が追い付かなくなって雨水があふれる「内水氾濫」です。あの日何が起きたのか、そして、こうした被害を少しでも抑えるための対策を取材しました。 ■浸水被害は7万棟…被害に遭った住民「なんでこんなことに」 2000年9月11日。当時、日本付近に停滞していた秋雨前線と沖縄近海にあった台風の影響で、い