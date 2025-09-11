11日の笠松競馬5R「茂地夫妻結婚記念」（ダート1400メートル、6頭立て）で大原浩司騎乗の6番人気メモリーフィルム（牝3、父ディスクリートキャット）が1着となった。管理する荒木道哉調教師（55）は、昨年9月11日の初出走から61戦目で念願の初勝利を挙げた。