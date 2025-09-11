11日の川崎競馬4日目は雷雨による天候不順で2、3Rが競走取りやめとなった。天候が回復した4Rは出走馬が返し馬まで行ったが、馬場状態が回復しておらず、安全かつ公正な競馬ができないと判断。競走取りやめとなった。さらに走路整備のため5、6Rの取りやめも決定した。4Rで返し馬を行った山崎誠士騎手（41）は「わだちがひどく、馬場が回復していなかった」と話した。