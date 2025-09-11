大竹市のコンビニエンスストアで起きた強盗事件で、逮捕された男が出頭した際、所持金は２７円だったことが分かりました。強盗などの疑いで逮捕されたのは、福岡県に住む会社員の男（１９）です。警察によると、９日未明、大竹市本町のコンビニエンスストアで店員に刃物を突きつけ脅し、現金３万７７００円を奪った疑いです。その日の午後、男は東京都内の交番に出頭。刃物を持っていたとして現行犯逮捕されました。所持金は２