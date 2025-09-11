盗まれたものと知りながらネックレスや指輪を買い取った疑いで、夫婦が逮捕されました。中国籍の林杰容疑者と妻の比嘉由加里容疑者は2025年2月、東京都内のカラオケ店で、ネックレスや指輪など20点が盗まれたものと知りながら約20万円で買い取った疑いが持たれています。買い取った宝飾品は、貴金属店で売りさばいていました。窃盗の疑いで逮捕された実行役は、「十数回買い取ってもらった」などと供述していますが、2人は「盗品と