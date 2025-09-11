東京世界陸上の開幕にあわせて航空自衛隊アクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」が展示飛行を行うことについて、空自トップの森田空幕長は11日、「次世代に夢や希望を届けることの一助」にしたいと語った。ブルーインパルスは、世界陸上が開幕する13日の午後0時25分頃から10分間、国立競技場の上空で展示飛行を実施する。森田空幕長は11日の記者会見で、「国際的なイベントでブルーインパルスの展示飛行を行うこととなり大変