疲れを溜めないようにするには、どうすればいいのか。脳神経外科医の菅原道仁さんは「現代はストレスに囲まれ、全てに対処すれば脳も心も疲れてしまう。だが、完全に排除しようとするのは間違いだ。ストレスへの向き合い方にはコツがある」という――。（第3回）※本稿は、菅原道仁『働きすぎで休むのが下手な人のための休息する技術』(アスコム)の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／b-bee※写真はイメージです - 写