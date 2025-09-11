西武は11日、9月17日（水）にベルーナドームで開催するイースタン・リーグの巨人戦において、小関竜也ファーム監督の長女であり、アイドルグループ「カントリー・ガールズ」の元メンバーで、現在はアーティストとして活動している小関舞さんが始球式を行うことを発表した。当日の試合は、ファンの方にファームの選手たちとのふれあいを楽しんでいただく「ファームサンクスデー」として開催。選手がお客さまをハイタッチしなが