【モデルプレス＝2025/09/11】SUPER EIGHTの安田章大が11日、都内で行われた写真集 『DOWN TO EARTH』（講談社）の発売記念会見に出席。写真集のタイトルに込めた思いを明かす場面があった。【写真】SUPER EIGHT安田章大、大人の色気纏ったシャワーシーン◆安田章大、誕生日迎え母に感謝「親への恩返しのような感じも」安田にとって5年ぶりの写真集となる同書は、安田が次なる拠点として夢見る、アメリカ西海岸・ロサンゼルスで暮