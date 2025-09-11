ＮＨＫ大阪放送局は１１日、２０２５年度後期の連続テレビ小説「ばけばけ」（２９日スタート）に俳優の生瀬勝久が出演すると発表した。生田演じる花田平太は、英語教師ヘブン（トミー・バストウ）が寄宿することになる松江の花田旅館の主人。しじみ売りに訪れるトキ（郄石あかり）とも親しく、人情味はあるが、つい余計なひと言で波風を立ててしまう人物だ。生瀬は「今回、花田旅館の主人を演じます。前回『ブギウギ』