【モデルプレス＝2025/09/11】元AKB48でタレントの西野未姫が11日、自身の公式Instagramを更新。ショートパンツから美脚を披露し、話題を呼んでいる。【写真】西野未姫、美脚際立つショーパン姿◆西野未姫、ショートパンツ姿で美しい脚披露西野は「仕事の時くらいしか足出さなくなったなぁ」とつづり、3枚の写真を投稿。白の長袖ブラウス、黒のショートパンツ、黒のリボンがついたシューズという、最新のスタイリングを披露。3枚目