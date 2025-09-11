【モデルプレス＝2025/09/11】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が9月10日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手料理を披露し、反響が寄せられている。【写真】新婚の「バチェラー」美女「品数多い」と話題の食卓◆休井美郷、豪華和食を披露休井は「＃おうちごはん ＃きゅういキッチン ＃新妻飯」と添え、食卓の様子を公開。「はんぺんと枝豆のころころ焼き 厚揚