歌手チョン・ドンウォン（18）が、未成年での無免許運転の疑いで検察の捜査を受けていることが明らかになった。【話題】チョン・ドンウォン、“不法運転”で起訴猶予処分9月11日、韓国メディア『News1』と『MBN』の報道によると、ソウル西部地検がチョン・ドンウォンを道路交通法違反（無免許運転）の疑いで捜査している。チョン・ドンウォンは2023年、当時満16歳で、運転免許を取得できない年齢であったにもかかわらず、慶南・河