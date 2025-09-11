モデルでタレント・平子理沙（５４）の最新姿にフォロワーが騒然となった。先月２９日のインスタグラムで「またまたドジャースタジアムにやって参りました本日は、大谷翔平ボブルヘッドデイ」と米ロサンゼルス滞在中のプライベート姿を投稿していた平子。１０日付のインスタグラム投稿では「＃ＬＡ＃ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ＃ｔｒａｖｅｌ＃ｂｅａｕｔｙ」とハッシュタグを付け、白シャツの私服姿をアップした。毛穴の見えな