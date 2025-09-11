◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第２戦ソニー日本女子プロ選手権第１日（１１日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）第１ラウンドは午後３時５９分に雷雲接近のため中断になり、同４時２５分にサスペンデッドが決まった。１７組５０人がホールアウトできなかった。６８でプレーを終えた小林光希（三徳商事）と、１４番を終えて４アンダーの桑木志帆（大和ハウス工業）が暫定トップに立っている。今季３勝を