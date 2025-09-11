俳優・北川景子（39）の夫で、アーティスト・タレントのDAIGO（47）が10日、自身のXを更新。「家族にも大好評！」だという、“本気”の手作り唐揚げを写真で紹介した。【写真】「これは絶対美味しいわ」「器も素敵」家族にも大好評！DAIGO“本気”の手作り唐揚げ「今日の晩御飯は!? またまたまた本気の唐揚げ!! DAIGOも台所で習った唐揚げ!!」と、自身が出演する料理番組『DAIGOも台所〜きょうの献立 何にする？〜』（ABCテレ