気象台は、午後5時17分に、大雨警報（浸水害）を北広島市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・北広島市に発表 11日17:17時点石狩地方では、11日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■北広島市□大雨警報【発表】・浸水11日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量10mm