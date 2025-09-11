雷雨の影響でJR東海道線と南武線が運転を見合わせています。東海道線は大雨の影響で、上下線で運転を見合わせています。JR東日本によりますと、運転再開は午後5時50分頃を見込んでいるということです。南武線は、武蔵溝ノ口〜武蔵新城駅間の線路の冠水の影響で、立川〜川崎駅間の上下線で運転を見合わせています。