楽天の左腕・古謝樹投手（24）が前回登板の雪辱を誓った。12日のロッテ戦の先発を前に、楽天モバイルでの投手練習に参加。ブルペンではなく試合を行う球場のマウンドに立ち、傾斜を確認しながら投球練習を行った。前回登板の5日のソフトバンク戦では、5回を投げていずれも自己ワーストの14安打、8失点。「自分自身、精神的にも成績も落ちるところまで落ちた。あとは上がるだけなんで。いい意味でもう後がない。逆に開き直り