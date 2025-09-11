タレントの井森美幸（56）が10日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に出演。出演していたCMについて語った。井森が30年以上にわたって出演していたアース製薬のマウスウォッシュ「モンダミン」のCMキャストが一新されたことが話題に。司会の「南海キャンディーズ」山里亮太が「『モンダミン』のポスター見ました？」と切り出して、ポスターに縦読みで井森へのメッセージが隠されていると説明